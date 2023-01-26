احتفاء خاص بوحش الشاشة الراحل فريد شوقي ببرنامج «الدوم»

احتفى برنامج “الدوم” خلال حلقة الليلة بالفنان الراحل وحش الشاشة فريد شوقي ومشواره الفني الكبير من خلال تقرير مميز عن رحلته الفنية.

وبصوت الفنان أحمد أمين المميز قرأ التقرير وقال فيه، “في شوارع السيدة زينب اتولد حب الفن في قلب وحش الشاشة.. اتربى على مسرحيات علي الكسار ونجيب الريحاني.. وبدأ يمثل أدام المراية لدرجة الناس كانت فاكراه اتجنن.. فضل الحلم يكبر قدامه في المدرسة وفي جناين الحي وأجر مسرح في حي عماد الدين”.

وتابع التقرير، “فريد كان وحش من صغره ومكانش بيخاف من حاجة وسقط في الدبلوم ولما نجح في الدور الثاني انضم لفرقة يوسف وهبي وبالرغم من نجاحه راح معهد الفنون المسرحية ودخل اللجنة مع 3 آلاف طالب ولما دخل اللجنة ارتبك لما عضو اللجنة عرف إنه مقدمش للاختبار إلا إنه أبهرهم، وبدأ رحلة الشاة مع ملاك الرحمة سنة 46 ليقدم 450 عمل محدش قدمهم قبل وجوائز متعددة منها جوائز من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر”.

واسترضت حلقة اليوم عدد من المتقديمن أمام مبنى الاختبار، وبدأت الحلقة من خلال المتسابقة أماني سمير التي قالت إنها تشجعت وحبت الفن من خلال عائلتها إلا أن تحولا حدث بعد وفاة عائلتها عبر 3 أفراد.

وقدمت أماني تجربة غنائية مميزة للغاية واشاد بها الدكتور محمد أبو الخير قائلاً: "الله الله" ليطلب منها أغنية لذكرى فتقدم "وحياتي عندك" بأداء مبهر ليقول لها " متشكرين وحياتي عندك.