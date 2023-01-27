الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لتعديهما على 4 آخرين بسبب لهو الأطفال فى الخليفة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالخليفة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على 4 آخرين وإصابتهم بالسلاح بسبب الخلاف على لهو الأطفال، كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات باستقبالها 4 أشخاص مصابين بجروح قطعية بالجسم وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

 

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وبسؤالهم إتهموا شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات حول الجيرة لهو الأطفال نتج عن ذلك إصابتهم.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين ، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، واعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الخليفة حبس شخصين التعدي السلاح لهو الأطفال

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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