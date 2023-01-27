الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميتا» ترفع حظر ترامب.. والأخير يرد: خسرت المليارات بغيابى

ترامب
ترامب

أعلنت شركة Meta للتواصل الاجتماعي، الشركة الأم لفيسبوك، أنها ستعيد قريبًا حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب على Facebook وInstagram بـ "حواجز حماية جديدة"، بعد عامين من حظره بسبب تمرد الكابيتول الأمريكي 2021.

وقال نيك كليج، رئيس ميتا للشؤون العالمي، في بيان: "سنعيد حسابات السيد ترامب على فيسبوك وإنستجرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستأتي مع "حواجز حماية جديدة لردع تكرار الجرائم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كليج إنه من الآن فصاعدًا، قد يتم إيقاف الزعيم الجمهوري - الذي أعلن نفسه بالفعل مرشحًا رئاسيًا لعام 2024 - لمدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات النظام الأساسي.

بعد استعادة حساباته.. «القاهرة الإخبارية»: هل يقترب ترامب من البيت الأبيض؟

لم يتم تم تحديد موعد عودة ترامب

ولم يتضح متى أو ما إذا كان ترامب سيعود إلى المنصات ولم يرد ممثلوه على الفور على طلب للتعليق، لكن الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا "ترامب" كان رد فعله مثيراً للدهشة، عبر ابدائه التذمر من أن Facebook قد خسر "مليارات الدولارات من حيث القيمة" في غيابه.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشيال”: "شيء من هذا القبيل لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى لرئيس دولة، أو أي شخص آخر لا يستحق القصاص أو العقوبة!" قال على منصته Truth Social.

وحظر فيسبوك ترامب بعد يوم من انتفاضة 6 يناير 2021، عندما اقتحمت حشد من أنصاره الذين يسعون لوقف التصديق على هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

كان الرئيس الأمريكي  السابق قد أمضى أسابيع في الادعاء زوراً أن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه وتم عزله لاحقًا بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

Meta Facebook دونالد ترامب Instagram الكابيتول الأمريكي نيك كليج

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