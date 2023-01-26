بعد استعادة حساباته.. «القاهرة الإخبارية»: هل يقترب ترامب من البيت الأبيض؟

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، إنفوجرافا بعنوان “خطوة جديدة للاقتراب من البيت الأبيض.. ميتا تقرر عودة دونالد ترامب لـ فيسبوك وإنستجرام”.

وجاء بالتقرير، أنه بعد عامين من تعليق حساباته، أعلنت شركة "ميتا" إعادة تفعيل حسابات "دونالد ترامب" الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية على منصاتها في الأسابيع المقبلة.

وجاء توقف حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى "الكابيتول"، وتم اتخاذ قرار إعادتها بداعي أن الخطر قد انحسر بدرجة كافية.

ورصدت القاهرة الإخبارية في "الإنفوجراف"، أنه سيتم إعادة الحسابات مع قواعد جديدة، تتضمن عدم تكرار المخالفات، ولكن اللافت في الأمر أنه بعودته لحساباته سيتمكن من استخدام منصات اتصالات ضخمة، إضافة إلى جمع أمواله من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.