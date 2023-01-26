إصابة صياد بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي شمالي محافظة سوهاج، صيادًا مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى وكدمات بالرأس، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، وذلك إثر قيام صياد بإطلاق النار عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وتلقى اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين صيادين بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج ووجود مصاب تم نقله للمستشفى؛ لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو «عبدالعال ع. ع.» - 22 سنة - صياد إلى المستشفى المركزي مصابًا "رش خرطوش بالساق اليسري وكدمات بالرأس"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ويقيم دائرة المركز مركز طما.

وتبين باتهام «أبو بكر س.هـ.ع.» - 20 سنة - صياد ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية، فيما بينهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاده وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتحريز السلاح المستخدم.