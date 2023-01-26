الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية الهندية نموذج يحتذى به على المستوى الدولي

جريدة الدستور

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الهندية، تربطها علاقات وثيقة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الهندية تاريخية ولها جذور قديمة، والتي ترجع إلى 75 سنة، منذ ستينيات القرن الماضي، في إطار مجموعة عدم الانحياز والتي كان لها تأثير في تلك الفترة في إطار النظام الدولي في ذلك التاريخ.

وأكد أن الزيارة اكتسبت أهمية خاصة عن طريق القضايا التي نوقشت، والتي تمثلت في تعزيز التعاون الثنائي المشترك، ومناقشة القضايا ذات الطابع المشترك، إذ تغطي مجالات مختلفة على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي.

وأوضح أن البعد السياسي والتنموي كان حاضرا في المباحثات، وتلك أهمية العلاقات الدولية الناجحة، والتي تنعكس إيجابا على الشعوب، حيث تم بحث العديد من القضايا التنموية في مجال السياحة والاستثمار والمشروعات المشتركة، والتبادل التجاري.

وأشار الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الزيارة تطرقت إلى العديد من القضايا الدولية الهامة مثل التغير المناخي والإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، مرددا: "العلاقات بين مصر والهند علاقات قوية ومؤثرة وتمثل نموذج لما يجب أن تكون العلاقات عليه بين الدول الصديقة".

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مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

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