الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملتان مصريتان ضمن أفضل حملات الترويج للسياحة في العالم خلال 2022

الملك توت عنخ آمون
الملك توت عنخ آمون

اختار «Ads of the World»، الموقع العالمي المتخصص في تسليط الضوء على أفضل الحملات الترويجية والأفكار الإبداعية في مجال الدعاية والإعلان، الحملين الدوليتين ”200 Years of Egyptology“ (”200 عام على نشأة علم المصريات) و” 100 Years of King Tut“ (100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون)، والتي أطلقتهما وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن أفضل الحملات التي تم إطلاقها خلال عام 2022.  

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه تم إطلاق الحملة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الحملة الثانية تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضي، للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والشهرة الكبيرة التي اكتسبها حول العالم منذ اكتشاف مقبرته والتي مازالت مستمرة الى الآن، لافتاً إلى أن موقع ”Ads of the World“ صنف الفيلم الخاص بهذه الحملة كأحد الحملات الإعلانية المميزة وقام بنشره على صفحته الرسمية.

ومن جهتها، قالت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إن الحملتان الدوليتان تم إطلاقهما بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر كما تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بحملة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على شاشات كبيرة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، والذي يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم، ما يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تطلقها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة، جاذبة ويرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

علم المصريات مقبرة الملك توت عنخ آمون“ الحملات الإعلانية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة والآثار

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