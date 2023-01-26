برنامج نشاط الطفل داخل معرض الكتاب في دورته الـ54

احتفاء كبير بالأطفال داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عروض تفاعليه لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

ركن الفنون القولية ورش الحكي

ومن أبرز ما يتم عرضه ورش الحكي من الساعة 11 إلى 12 ضهرا ، حكايات الولاد والارض للكاتب هيثم عبدربه، ومن 12 إلى 1 ظهرًا لقاء مع الأولاد الفائزين بجائزة المبدع الصغير كتاب أنا بنت مصر، تاليف لحين علي السيد الفيل، الفئة الأولى من 5 إلى 12 سنة، ومن الساعة 1 إلى 2 عصرًا شخصية المعرض، ومن 2 إلى 3 احلم لبكرة الصحفي نصر عبده.

ركن الورش التفاعلية

من الساعة 11 إلي 12 ظهرًا حكي بالعرائس لحنان أبو زيد، من الساعة 12 إلى 1 ارسم نهاية الحلم لعبير ظلام، ومن 2 إلى 3 عصرًا تجربتي لمجلة علاء الدين.

أما ركن الورش الفنية، الساعة 12 إلى 3 عصرًا اصنع شنطة من القماش ارسم ولون مع الحروف اشغال يدوية خرز وأحجار، ومن 12 إلى 4 جدارية علم ودولة مع الفنان أحمد حسن ورش تعلم وأرسم مع الحروف.

جدارية شخصية المعرض لفدوى عطية من الساعة 6 إلى 4، ومن 11 إلى 12 ورش ثقافية، ومن 2 الى 5 ورش فنون تشكيلية، ومن 2 إلى 5 مجلة علاء الدين ورش تعليم الالعاب المصرية القديمة.

ركن المسرح العروض الفنية

الساعة 1 إلى 1,30 عرض فني الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب، ومن الساعة 1,30 إلي 2 ليالي مصرية كورال مسرح الشمس، من الساعة 4 إلي 5 فرقة اطفال فنون بورسعيد للفنون الشعبية.