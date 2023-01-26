الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتب بـ5 جنيهات فى مبادرة «الثقافة والفن للجميع» بمعرض الكتاب

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

شهدت مبادرة «الثقافة والفن للجميع» في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا ملحوظًا على الكتب المخفضة في الساعات الأولى من أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54.

المبادرة توفّر بين معروضاتها كتبًا في شتى المجالات العلمية والفنية والأدبية وشتى العلوم الإنسانية والعلمية والأكاديمية بأسعار مخفضة تبدأ من 5 جنيهات للكتاب الواحد.

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ومن بين الكتب المعروضة في مبادرة «الثقافة والفن للجميع» عناوين: قضايا الأدب الحديث، ديمقراطية الإعلام والاتصال، مبادئ الفن، تأملات إعجازية للنبي في مجال الأمن السياسي، الرومانتيكية والواقعية، رواية «حديقة الياسمين»، «تراتيل متوسطية»، بالإضافة إلى مذكرات الزعيم الوطني سعد زغلول، وسلسلة تاريخ المصريين.

كما تضم معروضات المبادرة بمقرها في قاعة بلازا 1، موسوعة «مصر القديمة» في 18 جزءا الأعمال الكاملة للروائي صبري موسي: فساد الأمكنة، حادثة النصف متر، السيد من حقل السبانخ، مشروع قتل جارة، وأيضًا الأعمال الكاملة للروائي الراحل أبوالمعطي أبوالنجا ومن بينها: العودة إلى المنفى، فتاة المدينة، بالإضافة إلي سلسلة «ما».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع».

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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