القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

كشف المحامي أشرف فرحات أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بحلوان ألقت القبض على صاحبة قناة “يوميات أنوش” لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وقال فرحات عبر فيسبوك إنه تم ضبط هاتفي محمول وبفحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التى تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور وتحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها والتى تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا وجار عرضها على النيابة للتحقيق.

وكان أشرف فرحات المحامي قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة “يوميات رنوش” والتي تمتلك عدداً من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحاً إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.