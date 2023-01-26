تفعيل فرق الرصد الميداني للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استمرار حصر كافة التعديات بكل صورها، وتفعيل فرق الرصد الميدانى والمتابعة بالفترات الصباحية والمسائية وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية، لرصد أى حالة تعدى، وملاحقة مغتصبى الأراضى المملوكة للدولة، والمتعديين على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن التعدى على الرقعة الزراعية يعد جرم يعاقب عليه القانون، ويجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية، حيث أن التعدى على الرقعة الزراعية بمثابة التعدى على الشعب المصرى كله، وأن تبوير الأرض الزراعية يحد من إنتاج المحاصيل والاكتفاء الذاتى للأسرة والشعب، وهذا جرم حقيقى فى حق الفرد والمجتمع.