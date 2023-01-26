أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب احتفالات عيد الغطاس

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات والأنشطة، إذ زار نيافة الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مديرية أمن الشرقية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة. واستقبله اللواء محمد صلاح، مدير الأمن، وقيادات الداخلية بالمحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأشاد نيافته بالجهد الذي يبذله رجال الشرطة والدور الذي تقوم به الأجهزة الشرطية المختلفة في سبيل حفظ أمن وأمان المصريين.

أقيمت صلوات تجنيز الراهب القمص فام الصموئيلي مساء أمس في ديره، بحضور نيافة الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير، وكثير من الآباء الكهنة والرهبان وأسرته ومحبيه.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القمص فام الصموئيلي ويلتمس عزاءً سمائيًّا لكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

وكان قد بعث الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وجاء بنص التهنئة: «يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أن أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة».

واختتم الأنبا عمانوئيل برقيته قائلا: "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار في كل ربوع مصرنا الحبيبة، ويمد يد العون لقياداتها، من أجل مستقبل مشرق".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي، بصوم برمون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية المسيح بنهر الأردن.