لجنة شؤون القرى ببني سويف تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الموقف الخدمي

واصلت لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية، والتي أسفرت عن متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى وتوابع 14 وحدة محلية قروية بنطاق المحافظة على مدار يناير الجاري.

وتفقدت اللجنة قرى وعزب ونجوع مجلس قروي إبشنا وباروط بمركز بني سويف، والشنطور ومازورة وبدهل ودشطوط بمركز سمسطا، والفنت وأبسوج وتلت بالفشن، وجزيرة ببا وطنسا بني مالو وصفط راشين بمركز ببا، وميدوم بالواسطى، والنويرة بإهناسيا، وقد تفقدت خلالها الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

فيما تم التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدات المحلية، بالتحقيق في ذلك، والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.