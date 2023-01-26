رئيس اتحاد الناشرين العرب: 1047 دار نشر تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الحكومات العربية لم تعترف بأن النشر صناعة، مما تسبب في ضعفها، مشيرًا إلى أنها تعاني من مشاكل كبيرة قبل كورونا لأن عادة القراءة ليست قوية بمصر، مع استمرار الأمية، و الاعتداء على الملكية الفكرية وهي موجودة في العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه طالب بتغليظ العقوبة على الملكية الفكرية، ليتساوى الجرم مع الواقعة، مؤكدًا أنه بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملكية الفكرية وتغيير التشريعات وعمل جهة موحدة للملكية الفكرية، وبث الوعي لدى المواطنين بأهميتها فإن الوضع سيختلف.

أهمية معرض الكتاب

وعن معرض الكتاب، قال "رشاد"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أيقونة المعارض في المنطقة وهو الأقدم وأنشأ في 1969، وكل صناع النشر يكونوا في القاهرة والمفكرين والفنانين ومصممي الكتب وأصحاب المطابع ومستوردي الورق، فالمعرض له شكل آخر والمشاركة هذا العام وصلت إلى 1047 دار نشر، ويوجد 51 دولة عربية وأجنبية شاركت هذا العام، ورغم الأزمة الاقتصادية لم يعتذر أي ناشر، وكل ناشر يحاول إصدار أعداد مميزة.