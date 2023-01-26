الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس اتحاد الناشرين العرب: 1047 دار نشر تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الحكومات العربية لم تعترف بأن النشر صناعة، مما تسبب في ضعفها، مشيرًا إلى أنها تعاني من مشاكل كبيرة قبل كورونا لأن عادة القراءة ليست قوية بمصر، مع استمرار الأمية، و الاعتداء على الملكية الفكرية وهي موجودة في العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه طالب بتغليظ العقوبة على الملكية الفكرية، ليتساوى الجرم مع الواقعة، مؤكدًا أنه بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملكية الفكرية وتغيير التشريعات وعمل جهة موحدة للملكية الفكرية، وبث الوعي لدى المواطنين بأهميتها فإن الوضع سيختلف.

أهمية معرض الكتاب

وعن معرض الكتاب، قال "رشاد"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أيقونة المعارض في المنطقة وهو الأقدم وأنشأ في 1969، وكل صناع النشر يكونوا في القاهرة والمفكرين والفنانين ومصممي الكتب وأصحاب المطابع ومستوردي الورق، فالمعرض له شكل آخر والمشاركة هذا العام وصلت إلى 1047 دار نشر، ويوجد 51 دولة عربية وأجنبية شاركت هذا العام، ورغم الأزمة الاقتصادية لم يعتذر أي ناشر، وكل ناشر يحاول إصدار أعداد مميزة. 

الناشرين العرب معرض الكتاب المطابع الأزمة الاقتصادية المنطقة أيقونة المعارض

مواد متعلقة

أسهل مواصلات الذهاب لـ معرض الكتاب 2023- 2024

موسيقى كاتيوشا الروسية فى افتتاح معرض الكتاب (تفاصيل)

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

دار الكتاب المقدس تطلق مسابقة «كلامك نوري» خلال معرض الكتاب

باقة مٌنتقاة وجولة عبر «الميتافيرس».. «معلومات الوزراء» يشارك في معرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

بدء العد التنازلى.. موعد أول أيام رمضان 2023

أستاذ تمويل: نتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة فى ظل الأوضاع الراهنة

8 عوامل وراء فشل استمرار نجاح فيريرا مع الزمالك

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟