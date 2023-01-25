«العربية للسياحة» تشارك فى اجتماع الدورة 54 للجنة التنسيق العليا

شاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الدورة 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي يستضيفها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمدينة أبوظبي خلال الفترة من ٢٤-٢٦ يناير ٢٠٢٢ بمشاركة رؤساء ومدراء عامين لـ35 منظمة عربية متخصصة ورؤساء وأمناء أكثر من أربعين اتحادًا من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الفاعلة والناشطة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، إن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات والتي تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.

وقال آل فهيد إن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تأتي في إطار توجيهات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لمتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية، والتي فرضت واقعًا جديدًا وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضًا مزيدًا من التضافر والتآزر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.

مشيرًا بأن المنظمة ستقدم ملخصا بشأن أهم البرامج ورؤية دعم الإبتكار وريادة الأعمال في قطاع السياحة في الدول العربية، ونموذج التعاون الناجح لمنظمات العمل العربي المشترك للجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والابتكار السياحي وريادة الأعمال، والذي تم إعداده من خلال التعاون فيما بين المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مركز ريادة الأعمال) تحت مظلة ورعاية جامعة الدول العربية، في مجال السياحة الرقمية ودعم الابتكار في القطاع السياحي العربي، والذي يعتبر أحد النماذج الناجحة للتنسيق والتعاون بين منظمات العمل العربي المشترك، ومواكبًا مع تنفيذ استراتيجية السياحة العربية، والتي تستهدف تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الدول العربية في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل تنفيذًا للخطة الموضوعة لتحقيق نتائج تتعلق بتأهيل جيل جديد قادر على قيادة قاطرة السياحة العربية من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات السياحية المقدمة، مع جودتها لتكون صناعة السياحة العربية منافس قوي على المستوى الاقليمي والدولي.. مؤكدا أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات بين المنظمة والاكاديمية تمثلت في مجال حاضنات الأعمال للقطاع السياحي، وتقديم دورات تدريبية متخصصة عبر منحة جوجل للتميز الوظيفي" Advance Your Career وبرنامج ريادة الأعمال الرقمية للقطاع السياحي بالدول العربية "TED Arabs".

واختتم آل فهيد حديثه مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به لدعم جهود العمل العربي المشترك في ظل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مواصلًا شكره لأحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية لحرصه واهتمامه المستمر بدعم منظمات العمل العربي المشترك مما مكنها في تحقيق أهداف جامعة الدول.