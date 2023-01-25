يرعى والدته الكفيفة.. كواليس مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعى بالزقازيق

سيطر الحزن على أهالي قرية الزهراء التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد مصرع "عبدالنبي محمد" على يد أحد أبناء القرية، على إثر خلافات بينهما.

وفوجئ الأهالي بحالة من الهرج بوسط القرية ليكتشفوا قيام المتهم بدهس "عبدالنبي" بعد نشوب خلاف بينهما فأسرعوا لنقل جارهم المصاب إلى المستشفي إلا أنه فارق الحياة.

شهود العيان أكدوا لـ"الدستور" أن المجني عليه يشهد له الجميع بحسن الخلق فهو أب لـ4 أبناء أكبرهم طفلة في الـ15 من عمرها، ويقوم على رعاية والدته الكفيفة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "عبدالنبى. م" سائق مقيم قرية الزهراء، جثة هامدة متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتبين من الفحص أن المجني عليه قام بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه بين والمتهم خلافات بسبب العمل تطورت إلى مشادة كلامية قام على إثرها المتهم "أحمد. م .ب" مقيم ذات القرية بإصابته ودهسه بالجرار، وجارٍ ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.