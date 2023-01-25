افتتاح سابع منافذ معرض «أهلاً رمضان» بدمنهور «صور»

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بمدينة دمنهور.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة.

وأكدت “بلبع” أن إطلاق المعرض جاء بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وبالتعاون مع الوحدة المحلية، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى افتتاح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويعد معرض دمنهور سابع معارض "أهلاً رمضان" بعد افتتاح معارض “شبراخيت وكفرالدوار وإدكو وحوش عيسي وأبوحمص وايتاي البارود”.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة أقسام المعرض والذي يضم 15 جناحًا لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية وأجنحة المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" وجناح منتجات مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية وأجنحة أخري لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

ووجهت نائب المحافظ، خلال الجولة، بتخفيض أسعار عدد من السلع، كما وجهت بالالتزام بتلك الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وطرح معرض "أهلًا رمضان" اللحوم بأسعار تبدأ من 150: 170 جنيها، والأرز يبدأ من سعر 5: 13 للكيلو، والزيت 1 لتر بسعر 53 جنيها والسمن وزن 2 كجم بسعر 90 جنيها، والزيت وزن 700 ملي 33 جنيها، زيت كلاسيك وزن 900 ملي 46 جنيها.

ويعرض العدس الأصفر بسعر 30 جنيها لوزن 1 كيلو والفول البلدي بسعر 25 جنيها لوزن 1 كيلو والدقيق الفاخر بسعر 15 جنيها للكيلو وذرة الفيشار بـ40 جنيها للكيلو والعدس بجبة بسعر 35 جنيها للكيلو، اللوبيا 45 جنيها لوزن 1 كيلو و40 جنيها سعر الكيلو من الفاصولياء، السكر وزن 1 كيلو بسعر 16 جنيها و2 كيلو بسعر 30 جنيها.

كما تعرض كرتونة البيض بسعر 85 جنيها، كما يتم بيع المكرونة بداية من 6.5 جنيه للنصف كيلو والسلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، استمرار افتتاح المنافذ وتوفير السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وأشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل الشركات والتجار المشاركين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى خطة المحافظة للتوسع فى افتتاح المعارض الغذائية والتي وصل عددها إلى 3100 منفذ بنطاق المحافظة، إضافة إلى منافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعي والتى بلغت 21 منفذا، وكذا معارض "أهلاً رمضان" والجاري افتتاحها لطرح أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.