الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومى للطفولة والأمومة» يعرّف الأطفال وأسرهم بخدماته فى معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي يقام هذا العام تحت شعار "معًا نقرأ  نفكر نبدع"، في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة المجلس بمعرض الكتاب هذا العام تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى توعية وتعريف المواطنين بخدمات ومبادرات المجلس، وبما يتماشى مع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى تحسين الخصائص السكانية اجتماعيًا وثقافيًا، والارتقاء بحياة المواطن المصرى بشكل عام.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بمشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي يعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، لافتة إلى أهمية تعزيز القراءة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع والإبداع فضلًا عن الإسهام في جعل الطفل عضوًا فاعلًا مواكبًا للتطورات والتغييرات وبناء شخص واعٍ بما يسهم فى تشكيل الهوية المصرية للطفل.

وأشارت عثمان إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية المباشرة للأطفال المترددين على المعرض، فضلًا عن تنظيم عدة ندوات توعوية لأسر الأطفال، لتعريفهم بالدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس، وتمكين الفتيات ومناهضة كل الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث وعمل الطفل، والتوعية بالأنشطة  الخاصة بمبادرة "دوّي"، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين، وعرض أفلام توعوية من خلال نوادي المشاهدة.

وأضافت عثمان أن مشاركة المجلس بالمعرض ستسهم بشكل كبير في تعريف المواطنين بقنوات التواصل الفعالة للمجلس سواء للإبلاغ عن الشكاوى أو أخذ المشورة من خلال الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي.

المجلس القومي للطفولة وزارة الصحة معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور حسام عبدالغفار المشروع القومي لتنمية الأسرة

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