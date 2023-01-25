الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| زلزال يهز القاهرة لدقيقة.. والعوضى يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

زلزال يهز القاهرة لمدة تقترب من دقيقة

زلزال يهز القاهرة

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، زلزالًا قويًا شعر به العديد من المواطنين، وهو ما ظهر في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وسم حمل اسم “#زلزال_25يناير” أعرب المواطنون عن شعورهم بالزلزال، والذي كان قويًا بدرجة كبيرة.

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العوضى يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز مع جمهورها فى شبرا «فيديو وصور»

عيد ميلاد ياسمين

فى أجواء مليئة بالحب والسعادة، احتفل النجم أحمد العوضى، بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وسط جمهورها بمنطقة شبرا، داخل أحد لوكيشنات تصوير مسلسلهما «ضرب نار» المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل.

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كهربا فى اتحاد الكرة للتحقيق بشكوى مرتضى منصور

كهربا
كهربا

وصل محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى مقر اتحاد الكرة، لبدء التحقيق معه أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح في الشكوى التي قدمها ضده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

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جنازة مهيبة.. تشييع جثمان شهيد الشرطة خلال مداهمة جنائية فى كفرالشيخ

تشييع جثمان شهيد
جنازة 

شيَّع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفرالشيخ.

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هنيدي في المقدمة.. إيرادات الأفلام المصرية والأجنبية بدور العرض السينمائي

نبيل الجميل أخصائي

تشهد دور العرض السينمائي اليوم، طرح عدد من الأفلام الجديدة ومنها فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وذلك تزامنًا مع بدء موسم إجازة نصف العام. 

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مرتضى منصور كهربا أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز زلزال ا شهيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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