الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنازة مهيبة.. تشييع جثمان شهيد الشرطة خلال مداهمة جنائية فى كفرالشيخ

تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد الشرطة

شيَّع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، لاستشهاده خلال مداهمة جنائية، فجر اليوم، بقرية أبوأحمد التابعة لمركز سيدي سالم، بحضور الآلاف من المشيعين، مرديين "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد القرية، وسط حزن كبير من أهالي مركز سيدي سالم مسقط رأس الشهيد. 

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أهالي كفرالشيخ.

وأعرب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن حزنه لفقده، ومقدمًا خالص التعازي لأسرة الشهيد، ولمديرية أمن كفرالشيخ ووزارة الداخلية، والنائب علي أبوأحمد، عضو مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان النقيب الشهيد أحمد ياسر أبوأحمد، 26 سنة، ضمن قوة أمنية استهدفت «م. م. ع»، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 1968 لسنة 2021 جنايات بمسقط رأسه بقرية دفرية، دائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وفوجئت القوة بإطلاق المتهم أعيرة نارية صوبها، فأصابت الضابط، وتمكن المتهم من الهرب.

وجرى نقل النقيب أحمد ياسر أبوأحمد، مصابًا برش خرطوش بالفخذ اليمنى إلى مستشفى كفرالشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته أثناء إسعافه وعلاجه وصعدت روحه الطاهرة لبارئها. 

جنازة سيدي سالم كفر الشيخ الشرطة الشهيد

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