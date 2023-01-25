الرئيس السيسى يشارك فى اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترانيوز".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وكانت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد استقبلا الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء بساحة القصر الرئاسي الهندي.