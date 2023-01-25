محافظ القليوبية يعلن انطلاق حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد كورونا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن انطلاق حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ عاماً بالمنازل، بكافة قرى ونجوع المحافظة ابتداءاً من ۲۹ يناير ۲۰۲۳، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض، والوصول إلى الأشخاص المستحقين للتطعيم.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية سوف تقوم بالتطعيم عن طريق ۹۰۰ فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، الأسواق الجامعات) وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف ) لجميع الجرعات الأولى والثانية والمنشطة).

ووجه المحافظ كافة رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة، والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة والمساجد والكنائس والجامعة والمعاهد الأزهرية والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمدارس والنشر عبر الموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في اخذ اللقاح.

كان محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو ١٣٦ (۰۱۳۳۲۲۲۹۷۹) أو 01119992624 أو رقم (۱۱٤ ، 136 ) بالإضافة إلى رقم الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية (٠۱۳۳۲۲٢٨٥٩) أورقم ) ٠۱۳۳۲۳۰۲۹٦، فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (١٦٥۲۸) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (١٥٣٣٥) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".