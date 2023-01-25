بينهم الأطفال.. الفئات المسموح لها الدخول مجانًا لمعرض الكتاب

يبحث المواطنين عن الفئات المسموح لها الدخول مجانا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وأعلنت وزراة الثقافة عن الفئات المسموح لها الدخول مجانا فى معرض الكتاب 2023 وترصدهم الدستور خلال السطور المقبلة.

_ الفئة الأولى دخول كبار السن مجانا.

_ الفئة الثانية هم وذوي القدرات الخاصة وذويهم مجانا فى معرض الكتاب 2023 وتوفير مسارات خاصة وآمنة لهم.

_ الفئة الثالثة تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولا مجانيا لـ معرض الكتاب 2023 تشجعيًا للطلاب على التمسك بالقراءة والوعى.

وتنطلق الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر أن يقام في الفترة من يوم 24 يناير وإلى يوم 6 فبراير بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

خصصت محافظة القاهرة 58 أتوبيسا للنقل العام لخدمة زوار المعرض لتغطي أغلب مناطق القاهرة، ليتم وضع لافتة مدون عليها “خدمة معرض الكتاب” وهي كالآتي:

الخط 1 ويعمل به 10 أتوبيسات

ميدان عبد المنعم رياض، رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

الخط 2 يعمل به 10 أتوبيسات هي:

دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

الخط 3 ويعمل به 8 أتوبيسات هي:

النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

الخط 4 ويعمل به 7 أتوبيسات هي:

ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشان بركات، الحي السابع، حى السفارات، معرض الكتاب.

الخط 5 ويعمل به 10 أتوبيسات هي:

ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الزهر، معرض الكتاب.

الخط السادس يعمل به 5 سيارات هي:

صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب.

الخط السابع يعمل به 8 أتوبيسات هي:

سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير.