الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأوراق المطلوبة والشروط.. أخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT

وظائف
وظائف

يكثف العديد من المواطنين البحث عن وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT، خاصة المهتمين بالبحث عن فرصة عمل براتب جيد، حيث إن وظائف القطار الكهربائي الجديد لها أهمية خاصة.

أخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيفLRT

وفي هذا السياق أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن اليوم الأربعاء  الموافق 25 يناير 2023 هو آخر فرصة أمام المتقدمين لوظائف مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بنظام التعاقد للعمل، والذى يعمل من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة.

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وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT

وفي سياق متصل توفر «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما يخص كيفية التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

المستندات المطلوبة لـ وظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT

ويتطلب التقديم للحصول على وظائف القطار الكهربائي الخفيف توافر بعض المستندات، وهي:

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  1. صورة المؤهل.
  2. الموقف من التجنيد.
  3. شهادة الميلاد كمبيوتر.
  4. بطاقة الرقم القومي.
  5. شهادات الخبرة إن وجد.
  6. شهادات الدورات التدريبية.
  7. صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)
  8. 2 صورة شخصية 4×6.

شروط وظائف القطار الكهربائي الخفيف

هذا وعلى صعيد آخر يتطلب العمل بـ القطار الكهربائي الخفيف الخبرة في جانب واحد من الجوانب التالي ذكرها، وهي:

- الميكانيكية

- الوحدات المتحركة

- الكهربائية

- الإشارات

- الإتصالات، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف المعلنة إرسال الطلبات مستوفاة لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس - كود 11794) مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقديم 25 يناير.

الوظائف المطلوبة بالقطار الكهربائى الخفيف

إضافة إلى ذلك يتطلب القطار الكهربائي الخفيف عددا من الوظائف في تخصصات متنوعة نستعرضها فيما يلي:

- فني صيانة معدات الإشارات الداخلية.

- مراقب اعطال في عملية صيانة الوحدات المتحركة.

- مراقب ومراسل وحدات متحركة.

- قسم الوحدات المتحركة.

- فني ميكانيكا، فني كهرباء ومسئول تخزين  في قسم الوحدات المتحركة.

- قائد فريق الصيانه، قسم معدات الورشة.

- مراقب ومراسل، قسم معدات الورشة.

- فنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد، قسم معدات الورشة.

- فنى مغسلة الوحدات المتحركة، قسم معدات الورشة.

- فني بفريق المعدات، قسم معدات الورشة.

- قائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع.

- وفنيين صيانة الموقع، قسم الأنظمة الكهروميانيكية

- قائد فريق الصيانة، قسم أنظمة التذاكر

- فني برامج الحاسب الآلي، قسم أنظمة التذاكر، وفني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر،

-فني ميكانيكي، قسم أنظمة التذاكر،

- الإدارة الفنية، قسم المصاعد والسلالم المتحركة،

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رئيس التحرير

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