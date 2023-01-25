الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمعاون بريد اختلس مليون جنيه بالإسكندرية

اختلس
اختلس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف عام بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته برد مبلغ مليون وثلاثة وسبعين ألفًا وخمسمائة جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالاختلاس.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبدالحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9044 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى والمقيدة أموال عامة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته موظفًا عامًا، باختلاس أموال المودعين بهيئة البريد محل عمله.

وتبين أن المتهم "م. ر. ق" معاون بريد، بصفته موظفًا عامًا ومن الصيارفة معاون بريد والمختص بعمل الشباك الموحد، والذى يقوم بتنفيذ كل العمليات المطلوبة من عملاء البريد سواء سحب أو إيداع- اختلس من حسابات عملاء التوفير كل من "س. ال. م" مبلغًا وقدره مليون وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه، وكذلك من حساب "م. ص. ع" مبلغًا ماليًا قدره 5 آلاف جنيه، ومن "ف. خ. د" 15 ألف جنيه.

وكان ذلك من خلال الدخول على النظام الآلي لجهة عمله بواسطة استخدام كلمة المرور خاصته وآخرين، بعد قيامه بإجراء عمليات السحب دون علم العملاء، مما مكنه من اختلاس تلك المبالغ المسلمة له بسبب وظيفته.

وقام المتهم بتزوير إيصالات وطلبات السحب بعدد 89 إيصالًا على خلاف الحقيقة، وزور توقيعات نسبها إلى المودعين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

الإسكندرية اختلس المشدد معاون بريد أحداث القضية معاقبة موظف عام الاختلاس محكمة جنايات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مجرم واستشهاد ضابط بكفرالشيخ

عباس حلمي: نجاح «مصر للطيران» في اعتماد «الأيـوزا» إنجـاز مهم للقطاع

ثورة صناعية فى الصعيد.. مجمع المطاهرة يوفر آلاف فرص العمل لشباب المنيا

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

أرباح «القاهرة للاستثمار» ترتفع إلى 112.1 مليون جنيه خلال 3 أشهر

الأرز والسكر بـ14.5 جنيه.. «الدستور» في «أهلا رمضان» بأسوان: نسب بيع عالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن