المشدد 5 سنوات لمعاون بريد اختلس مليون جنيه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف عام بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته برد مبلغ مليون وثلاثة وسبعين ألفًا وخمسمائة جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالاختلاس.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبدالحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9044 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى والمقيدة أموال عامة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته موظفًا عامًا، باختلاس أموال المودعين بهيئة البريد محل عمله.

وتبين أن المتهم "م. ر. ق" معاون بريد، بصفته موظفًا عامًا ومن الصيارفة معاون بريد والمختص بعمل الشباك الموحد، والذى يقوم بتنفيذ كل العمليات المطلوبة من عملاء البريد سواء سحب أو إيداع- اختلس من حسابات عملاء التوفير كل من "س. ال. م" مبلغًا وقدره مليون وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه، وكذلك من حساب "م. ص. ع" مبلغًا ماليًا قدره 5 آلاف جنيه، ومن "ف. خ. د" 15 ألف جنيه.

وكان ذلك من خلال الدخول على النظام الآلي لجهة عمله بواسطة استخدام كلمة المرور خاصته وآخرين، بعد قيامه بإجراء عمليات السحب دون علم العملاء، مما مكنه من اختلاس تلك المبالغ المسلمة له بسبب وظيفته.

وقام المتهم بتزوير إيصالات وطلبات السحب بعدد 89 إيصالًا على خلاف الحقيقة، وزور توقيعات نسبها إلى المودعين، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.