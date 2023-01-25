الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث أسفل الدائري بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة أسفل الدائري بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم موتوسيكل وسيارة أسفر عن وفاة طفل 7 سنوات وإصابة والده ووالدته ونقلهما إلى المستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

 
وكانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل أسفل الطريق الدائري بمسطرد ووجود حالة وفاة ومصابين. 


انتقلت أجهزة الأمن والمرور و3 سيارات إسعاف وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق وتسيير المرور بالمنطقة ونقل الوفاة والمصابين للمستشفى وتبين من التحقيقات أن حالة الوفاة لطفل يدعى آدم محمد 7 سنوات توفي خلال محاولة إسعافه في استقبال مستشفى ناصر العام، فيما نتج عن الحادث إصابة والده محمد السيد عبد الوهاب باشتاه ما بعد الارتجاج ووالدته راندا رضا باشتاه كسر في الحوض وتم نقلهما للعلاج في مستشفى ناصر العام.


فيما تبين أن الحادث عبارة عن تصادم سيارة وموتوسيكل وجرى رفع آثار الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسفل الطريق الدائري الطريق الدائري حالة وفاة محافظة القليوبية مصرع طفل

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