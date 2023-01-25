مصرع شخص على يد جاره فى فايد بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه إثر مشاجرة بينه وبين جاره في قرية كسفريت التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد مقتل مواطن يُدعى "عبدالمحسن. ك" يقيم بقرية كسفريت بطريق المعاهدة التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية على يد جاره.

وأكد شهود العيان أن مشاجرة وقعت بين الجاني [جار القتيل] والمجني عليه؛ بسبب مشاجرة بين الأطفال بمنطقة كسفريت الحمرا.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى فايد التخصصي وبذل الأطباء مجهودات كبيرة لإنقاذ حياته إلى أن فاضت روحه بعد لحظات من وصوله للمستشفى وأودع مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق.