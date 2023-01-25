«الفيروسات الكبدية وكيفية الوقاية منها» ندوة توعوية بمركز شباب كفر بهيدة بميت غمر

نفذ مركز شباب كفر بهيدة التابع لإدارة شباب ميت غمر، الثلاثاء، نشاطًا تثقيفيًا صحيًا للطلائع أعضاء الجمعية العمومية بالمركز، عبارة عن ندوة توعوية عن الفيروسات الكبدية، ضمن خطة نشاط شهر يناير 2023، بقاعة مركز شباب كفر بهيدة.

حضر الندوة سامي صلاح رئيس مجلس الإدارة، والمحاضر الدكتورة مروة يوسف بصحة ميت غمر، ومديحة الألفي المدير التنفيذي بالمركز، ودعاء بدوي مشرفة النشاط، ومحمد الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة بالمركز، وإشراف إيمان حامد رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب ميت غمر.

وتحدثت الدكتورة مروة في بداية الندوة بالتعريف بالأمراض التى تصيب الكبد وتسببها الإصابة بالفيروسات الكبدية، وكيفية الإصابة بها، والأعراض التى تسببها، وكذلك كيفية الوقاية منها، كما تم التعريف بما تقدمه وزارة الصحة، فى ضوء الوقاية من الإصابة بالالتهاب الكبدى B وC، وأيضا الخدمات التى تقدمها من خلال المبادرات، ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المواطنين.

تهدف الندوة التوعوية عن الفيروسات الكبدية إلى رفع درجة الوعي للنشء، وأهمية الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من خطر هذه الفيروسات الكبدية، وأخذ التطعيم ضد هذه الفيروسات وتجنب استخدام الأدوات الشخصية لأى شخص، وتغطية جروح الجسم بعناية لتجنب تعريضها لأي ملوثات، وتجنب تناول الطعام من الباعة المتجولين في الشارع.

تأتي تنفيذ هذه الندوة التوعوية عن الفيروسات الكبدية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وصلاح إمبابي مديرعام إدارة تنمية النشء، ومتابعة أحمد هشام طمان مدير إدارة شباب ميت غمر.

ندوة توعوية بمركز شباب كفر بهيدة بميت غمر

ندوة توعوية بمركز شباب كفر بهيدة بميت غمر