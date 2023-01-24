مصرع اثنين وإصابة 8 في 3 حوادث مختلفة بالوادي الجديد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، في 3 حوادث متفرقة بالوادي الجديد.

الحادثة الأولي، لقي شاب يدعى يوسف صلاح كامل 20 عامًا مصرعه، وأصيب أخر يدعى ماهر محمد شاذلي 50 عامًا، في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بمركز الداخلة.

وفي الثانية، أصيب 7 عمال وهم “كامل أحمد معتوق، 43 عامًا، طه فتحي يوسف خليل 14 عامًا، وأحمد محمد أحمد 50 عامًا، علاء أحمد سيد 37 عامًا، محمد عبد المقصود إبراهيم 15 عامًا، علاء محمد حسان 40 عامًا مصطفى على خليفة 20 عامًا” في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات.

بينما في الثالثة، لقى الطفل عمر فتحي سفينة محمد، 14 عامًا مصرعه، غرقًا في بئر زراعي بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحوادث الثلاثة ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، والمتوفيين إلى المشرحة.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.