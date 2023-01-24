الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع اثنين وإصابة 8 في 3 حوادث مختلفة بالوادي الجديد

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، في 3 حوادث متفرقة بالوادي الجديد.

الحادثة الأولي، لقي شاب يدعى يوسف صلاح كامل 20 عامًا مصرعه، وأصيب أخر يدعى ماهر محمد شاذلي 50 عامًا، في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بمركز الداخلة.

وفي الثانية، أصيب 7 عمال وهم “كامل أحمد معتوق، 43 عامًا، طه فتحي يوسف خليل 14 عامًا، وأحمد محمد أحمد 50 عامًا، علاء أحمد سيد 37 عامًا، محمد عبد المقصود إبراهيم 15 عامًا، علاء محمد حسان 40 عامًا مصطفى على خليفة 20 عامًا” في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات. 

بينما في الثالثة، لقى الطفل عمر فتحي سفينة محمد، 14 عامًا مصرعه، غرقًا في بئر زراعي بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحوادث الثلاثة ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، والمتوفيين إلى المشرحة.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث الوادي الجديد شرطة النجدة مستشفي الداخلة حادث مرورى مشرحة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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