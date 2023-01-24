الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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قمحة: يجب الوقوف وراء مؤسساتنا ونشر الوعى الصحيح

الدكتور أحمد ناجي
الدكتور أحمد ناجي قمحة

قال الدكتور أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدروس التي يمكن أن نستفيد منها بعد 25 يناير، هي أن نعمل على ترسيخ صورة الإسلام الصحيحة وأن نفضح التنظيم الإرهابي الذي مارس الزيف والخداع وحاول أن يقدم نفسه على أنه الحمل الوديع للعديد من الدول الغربية.

التنظيم حصل على العديد من التمويلات من دول العالم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا التنظيم حصل على العديد من التمويلات من دول العالم وبرامج تدريبية ليتحكم في النهاية  بمفاصل الدول العربية.

وأوضح "قمحة"، أننا كنا الشعب الذي التفت مبكرًا لمحاولة طمس الهوية للشعب المصري ونحن الشعب الذي خرج لرفض هذا التغيير في نمط الهوية المصرية ولا بد أن نعيد تصحيحه، والمهمة صعبة لأن العديد من المنظمات الإرهابية تمارس أعمالها الإرهابية وهي ترفع راية الإسلام وهذا غير صحيح.

وأكد أن الدرس المهم أن لدينا قطاعات كبيرة من الشباب لا بد أن نهتم بهم وألا نتركهم للمنظمات الخارجية والإرهابية، كما يجب أن نلتفت لدعاوى هدم الدولة، ومحاولة نشر اليأس والإحباط، ويجب الوقوف في ظهر مؤسسات دولتنا ونعلي من قيم القائمين على نشر الوعي الصحيح ولا نقلل من دعواتهم.

أحمد ناجي قمحة هدم الدولة دعاوى ضهر مؤسسات دولتنا الإسلام الصحيحة التنظيم الإرهابي

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