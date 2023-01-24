الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحصين 44 ألفا و459 رأس ماشية ضد الجلد العقدي بكفر الشيخ

تحصين مواشي
تحصين مواشي

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، تحصين 44 ألفا و459 رأس ماشية، منذ بدء الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.
وذكر بيلن أصدرته المحافظة اليوم /الثلاثاء/ أن المحافظ اطلع على التقرير الذي عرضه الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، عقب تفقد بشار اليوم لجان التحصين بنطاق إدارة سيدى غازى، لمتابعة عمل اللجان وأعمال التحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد وتوعية الفلاحين والمربين بأهمية التأمين على الماشية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً أنه مستهدف تحصين 157 ألفا و 621 رأس ماشية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً أنه مستهدف تحصين 157 ألفا و 621 رأس ماشية. 

الجلد العقدي وجدري الأغنام الثروة الحيوانية الحملة القومية مدير عام الطب البيطري مربى مرض الجلد العقدي محافظ كفرالشيخ

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