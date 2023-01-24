«الحاصلات الزراعية»: تصدير 26 ألف طن بـ26 مليون دولار خلال 3 مواسم تصديرية

قال مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية محمود فتحي، إن صادرات القطاع إلى البرازيل شهدت نموًا ملحوظًا خلال المواسم الثلاث السابقة؛ حيث تم تصدير 26 ألف طن بقيمة بلغت 26 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الثلاثاء/ تحت عنوان (تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق البرازيل) التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري البرازيل.

أضاف أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى البرازيل ارتفع خلال موسم 2021/ 2022 بنسبة 109% ليسجل 15 ألف طن مقابل 7 آلاف طن في موسم 2021/2020.

وأوضح أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى البرازيل شهدت ارتفاعا بنسبة 54% خلال موسم 2022/2021 لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار خلال موسم 2021/2020.

وحول أهم أصناف الحاصلات الزراعية التي تستوردها البرازيل من مصر، أوضح فتحي أنها تتمثل في الموالح بنحو 11.924 ألف طن بقيمة 6.811 مليون دولار حيث تستحوذ البرازيل على 96% من حجم صادرات الموالح المصرية إلى دول أمريكا اللاتنينة.

ولفت إلى أن مصر صدرت 1626 طن نباتات طبية وعطرية إلى البرازيل خلال موسم 2022/2021 بقيمة 2.929 مليون دولار، وتستحوذ البرازيل على 69% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية لدول أمريكا اللاتينية.

ونوه فتحي بأنه تم تصدير 45 طن من التمور الطازجة أو النصف جافة إلى البرازيل بقيمة 104 آلاف دولار مستحوذة على 31% من إجمالي صادرات التمور المصرية إلى دول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن مصر قامت بتصدير أكثر من 95 سلعة زراعية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم خلال الموسم المنتهي 2021/ 2022، كما تعد أكبر مصدر للبرتقال بنحو 1.4 مليون طن، وقامت بتصدير 850 ألف طن بطاطس خلال الموسم المنتهي في سبتمبر، وتعد روسيا أكبر الدول المستوردة، تليها السعودية والإمارات.