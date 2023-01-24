الثلاثاء 24 يناير 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد: صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بإجمالى 9.5 مليون جنيه

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

صدّق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات عن الفترة من يناير 1-1-2023 حتى يونيه 30-6-2023 " لمدة 6 أشهر، وذلك بإجمالي مبلغ 9.5 مليون جنيه ولأكثر من 40 جهة. 

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في صرف مبلغ 9.5 مليون جنيه لأصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد كبدل للمنطقة الحرة، على أن يتم صرف بدل المنطقة الحرة من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ البريد.

وكان التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارات النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

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