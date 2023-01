أكاديمية الفنون تعلن الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار 2023.. (تفاصيل)

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار عصر اليوم، عن ترشيحات الجوائز الرسمية لعام 2023 بالدورة الـ95، من خلال بث مباشر على موقع الأكاديمية الرسمية والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ترشيح الهولنديين كولين فاريل وبريندان جليسون وباري كيوجان وكيري كوندون عن أدائهم في فيلم The Banshees of Inisherin، بينما رشح بول ميسكال لأفضل ممثل لأدائه في Aftersun.

على صعيد آخر، حاز فيلم An Cailín Ciúin / The Quiet Girl على جائزة أفضل فئة عالمية. يحكي الفيلم الممتع قصة فتاة خجولة تذهب للبقاء مع أقاربها في الصيف.

قال الكاتب والمخرج كولم بيرياد إن فريق عمل الفيلم "يشرّفهم التكريم"، بحسب شبكة بي بي سي الأمريكية، ليصبح الفيلم أول فيلم باللغة الأيرلندية يتم ترشيحه لأفضل فيلم دول.

بيل نيغي

حصل الممثل الإنجليزي بيل نيغي أيضًا على ترشيحه الأول لجائزة الأوسكار، لدوره كشخصية رئيسية في Living، حيث لعب دور بيروقراطي في لندن في الخمسينيات من القرن الماضي يواجه مرضًا مميتًا.

اشتهر Nighy بأدائه باعتباره مغني الروك المسن بيلي ماك في الكوميديا ​​الكوميدية لعيد الميلاد لعام 2003 Love Actually، وقد ظهر أيضًا في مجموعة من الكوميديا ​​البريطانية الكلاسيكية بما في ذلك The Hitchhiker's Guide to the Galaxy وHot Fuzz والقارب الذي هزّ. كما ظهر لفترة وجيزة في سلسلة هاري بوتر، كوزير السحر روفوس سكريميجور.

تحدث نيغي - الذي ولد في كاترهام في ساري في أواخر الأربعينيات - عن طموحه المهني المبكر أن يكون كاتبًا مشهورًا، بل انتقلت إلى باريس لكتابة "القصة القصيرة البريطانية العظمى".

وجاء ترشيح أندريا ريسبورو لأفضل ممثلة مفاجأة هو بلا شك. سينطلق مراقبو الجوائز من على الأرض بعد أن تم تكريمها لأدائها في To Leslie.

ليس هناك شك في أن Riseborough رائعة في الفيلم، حيث تلعب دور أم مدمنة على الكحول في تكساس تحاول تغطية نفقاتها بعد إهدار أرباحها في اليانصيب.

عُرض الفيلم لأول مرة في مارس الماضي في South By Southwest والذي، على عكس تورنتو أو البندقية أو كان، ليس أحد المهرجانات السينمائية التي تعتبر جزءًا رئيسيًا من سباق الجوائز. سيكون ترشيح Riseborough مفاجأة - ولكنه أيضًا سيجعل السباق أكثر إثارة.

قائمة المخرجين

كما كان متوقعًا، فإن أفضل ترشيح للمخرجين تتكون بالكامل من الرجال هذا العام، ومع ذلك يأتي هذا بعد عامين من الفائزات (كلوي تشاو وجين كامبيون).

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تكهنات بأن فئة أفضل 10 أفلام ستتألف بالكامل من الأفلام التي أخرجها رجال هذا العام.

لكن الترشيح المفاجئ لفيلم Women Talking لسارة بولي يعني أن هناك فيلمًا من إخراج أنثى يتنافس على جائزة الأوسكار الأولى.

ريهانا تحصل على الترشيح الأول

فيما حصلت المغنية ريهانا على أول ترشيح للأوسكار لأغنيتها Black Panther Lift Me Up في فئة أفضل أغنية أصلية.

كما حصل الممثل الأيرلندي كولين فاريل على أول ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، لأدائه في فيلم Banshees of Inisherin للمخرج Martin McDonagh (الذي تم ترشيحه لتسع جوائز إجمالًا، بما في ذلك أفضل فيلم).