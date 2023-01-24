الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 5 تجار مخدرات غسلوا أموالهم لفبراير

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، إلى جلسة الدور الرابع من فبراير.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

كما قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات حدائق القبة محاكمة الاتجار أسلحة وذخيرة التحريات الأولية

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