ما الذى سيقدمه حلف الناتو للعراق؟.. باحث سياسى يكشف لـ القاهرة الإخبارية

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحرص على استدامة العمل المشترك.

وأعرب السوداني، خلال استقباله قائد القوات المشتركة لحلف الناتو الأدميرال ستيوارت مونش، والوفد المرافق له، عن تقديره موقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تدريب لقواتنا الأمنية، داعياً إلى أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب.

باحث سياسى: العراق بحاجة إلى مشورة

من جانبه، أكد نبيل الغزاوي، الباحث السياسي، لـ شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العراق لا يزال بحاجة لقوات مشورة ومساعدة لمواصلة جهوده في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنّ وجود عناصر «الناتو» في العراق لتقديم خدمات استشارية مهمة هناك، مضيفاً أن هناك مساحات من الأراضي غير مؤمّنة في العراق، تستدعي التعاون مع كل القوى الإقليمية لإنهاء الإرهاب، مُحذّرًا من إمكانية تسلل عناصره إلى باقي الدول، حال عدم توافر حلول جذرية للقضاء عليه.

وأشار الباحث السياسي إلى مساعي الحكومة العراقية برئاسة السوداني، لتوسيع آفاق العلاقات مع مُختلف الدول، وهو ما يُمكن لمسه في الانفتاح على تعزيز وتطوير العلاقات مع بلدان مُختلفة، مثل الصين وألمانيا وفرنسا وغيرها.

حلف الناتو يؤكد التزامه بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية

وكان قد أكد قائد القوات المشتركة لحلف «الناتو»، الأدميرال ستيوارت مونش، التزام حلف الناتو بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف.

وأشاد مونش بمستوى التنسيق بين قادة حلف الناتو ونظرائهم العراقيين والقدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية.