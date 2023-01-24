وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بسوهاج

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٧١ لأعياد الشرطة المصرية، بحضور اللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية.

وهنأ محافظ سوهاج قيادات وضباط وجنود مديرية أمن سوهاج، مؤكدا أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

فيما بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.

وجاء فيها "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن".

كما هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال المحافظ "أتقدم لسيادتكم بأطيب التهانى وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، والتي ستظل رمزا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح الشعب المصري العريق، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والتوفيق، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".