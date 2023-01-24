الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدينة سكنية كاملة من العصر الرومانى.. كشف أثرى جديد بالأقصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أن البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد نجحت في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس، المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، على أهمية الكشف، حيث إنه كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادًا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأعرب وزيري، عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه موسم مبشر للغاية، وأن البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع، والتي ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة.

من جهته، قال الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، إنه عثر داخل برجي الحمام المكتشفين عن العديد من الأواني الفخارية التي كانت تستخدم كأعشاش للحمام، والتي أوضحت الدراسات الأولية أنه بدأ استخدامها بدءًا من العصر الروماني.

تجدر الإشارة إلى البعثة كانت قد بدأت استكمال أعمال الحفائر هذا الموسم بمنطقة بيت أندراوس في سبتمبر 2022، وأنها كانت قد عثرت خلال مواسم حفائرها السابقة على عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

مدينة سكنية العصر الروماني الأقصر معبد الأقصر كشف أثري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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