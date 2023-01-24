الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 400 كيلو جرام لحوم فاسدة خلال حملة تفتيشية لجهاز حماية المستهلك بنقادة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وإدارتىّ التموين والطب البيطرى، شن حملة تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة بقيادة الدكتور رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وحسين عربي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك في إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبه الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري وغلاء الأسعار. 

وأضاف الداودي إن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي ٤٠٠ كيلو جرام لحوم ودجاج ومجمدات منتهية الصلاحية وتحرير عدد ١٥ محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية ونظافة وإشغالات، بالإضافة إلى إعدام كمية ٣٨ كيلو جرام من أغذية مختلفة متغيرة الخواص.

كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الاجهزة التنفيذية و جهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.

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