الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

حزب الحرية يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة

النائب احمد مهني
النائب احمد مهني

وجه أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال وأفراد جهاز الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، مثمنا جهود رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وأضاف أحمد مهني في بيان له، أن رجال الشرطة العين الساهرة على حماية وتأمين الجبهة الداخلية للوطن، سطروا بأرواحهم ودمائهم وتضحياتهم صفحات مجد وفخر في سجل الوطنية المصرية، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن رجال الشرطة المصرية كان لهم دورا كبيرا في محاربة ومواجهة ومكافحة الإرهاب الأسود والتصدي الجماعات الظلامية.

وأكمل عضو مجلس النواب أن حرص المصريين والقيادة السياسية الحكيمة على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم النماذج البطولية من كل عام يحمل العديد من الرسائل.

النائب أحمد مهني استقرار الوطن الاحتفال بعيد الشرطة الأمين العام للحزب الجماعات الظلامية الجبهة الداخلية

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