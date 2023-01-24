الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استثمارات بالمليارات..«إكسترا نيوز» تبرز تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

استثمارات
استثمارات

عرضت فضائية  "إكسترا نيوز"، تقريرا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، حيث تعد مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند بقارة أفريقيا، وثالث أكبر سوق تصدير لمصر عام 2021.

وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر في عام 2022، كما أن الشركات الهندية تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.

وأبرزت الفضائية توسع  التجارة الثنائية بين البلدين خلال العام 2021-2022، حيث بلغت التجارة الثنائية 7.26 مليار بزيادة 75 % عن العام الماضي.

فيما بلغت صادرات الهند إلى مصر 3.76 مليار دولار، وعن صادرات مصر إلى الهند بلغت 3.52 مليار دولار، ويأتى أبرز صادرات مصر إلى الهند من "زيوت معدنية- بترول- أسمدة- كيماويات- قطن"،  ومن أبرز الواردات من الهند:" لحم الجاموسي- الحديد- الصلب- المركبات الخفيفة".

وتبلغ استثمارات الهند في مصر نحو 3.2 مليار دولار بعدد 52 مشروعا وتشمل المشاريع الهندية، الكيماويات والتعبئة والتغليف، ومجالات المنتجات الغذائية- السياحة". 

 

2021 2022 استثمارات التعاون الاقتصادى الهندية الشركات الهندية العلاقات الاقتصادية المنتجات الغذائية المستثمرين صادرات مصر

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وائل لطفي

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