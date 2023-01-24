توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا في مجال الكهرباء لدعم التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الطاقة النيجيري Abubakar D.Aliyu والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة مع الدول الافريقية وخاصة نيجيريا.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

ولفت إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

ولفت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وجارى تحديث الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة.

وأشاد الوزير النيجيري بعمق العلاقات بين البلدين، كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء المصري ونقل الخبرات المصرية في مجال الطاقة المتجددة والتدريب مؤكداً الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الكهرباء والطاقة بالبلدين فى مجال الكهرباء ​وذلك لدعم التعاون المشترك فى عدد من المجالات منها:

• الدعم الفنى لقطاع إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع والتحول إلى أنظمة الشبكات الذكية.

• تعزيز أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الكهرباء.

• التدريب وبناء القدرات وتنظيم برامج ادارية وفنية ودورات تدريبية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء وكذلك شبكات النقل والتوزيع، والقواعد المنظمة لقطاع الكهرباء وآلية هيكلة تعريفة الكهرباء وكفاءة الطاقة وتقليل الفقد وكذلك تكنولوجيا العدادات مسبوقة الدفع.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال التدريب مما يساعد فى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق أهداف التنمية المرجوة فى القارة الأفريقية .