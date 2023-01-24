أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية عقب احتفالاتها بعيد الغطاس

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر، عددًَا من الفعاليات عقب احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد، والذي حل الأسبوع الماضي.

بعد تجهيزها بالكامل.. القداس الإلهي بكنيسة "مدينتي"

أقيم صلوات القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس الكائنة بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة "مدينتي" شارك في القداس إلى جانب كاهن الكنيسة، عدد من الآباء كهنة كنائس المدن الجديدة.

جانب من الصلوات بالكنيسة

وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال التشطيبات والتأثيث بكنيسة الطابق الأرضي لتصبح جاهزة بشكل كامل لإقامة الصلوات والخدمات بها.

تهنئة رئيس أساقفة باريس بتنصيبه

وعلى صعيد إيبارشيات المهجر زار نيافة الأنبا مارك أسقف باريس و شمالي فرنسا مونسينيور لوران أولريش رئيس أساقفة باريس للكنيسة الكاثوليكية، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تنصيبه رئيسًا لأساقفة باريس.

تم خلال اللقاء تبادل التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

رافق نيافته أثناء الزيارة الأب القس يوسف إسطفانوس من كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا.

قداسة البابا يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ ٧١

وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية عيد الشرطة الواحد والسبعين، والتي أقيمت أمس في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

واحتفل الأقباط الخميس الماضي، بعيد الغطاس المجيد، بإقامة صلوات القداسات الإلهية، مساء يوم الأربعاء 18 يناير 2023.

ويبدأ الأحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ الكهنة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".

يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد "صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه، ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.