«ديلي ميل» تسلط الضوء على زيارة ديمى روز للأهرامات

سلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على زيارة عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ديمي روز إلى الأهرامات خلال الأيام الماضية وتألقها بملابس فرعونية للترويج للمعالم السياحية الأثرية المصرية التى وصفتها بأنها أعجوبة أثرية قديمة وعظيمة.

وتألقت ديمي روز في وشاح رأس معدني بتفاصيل سلسلة ملتوية أثناء زيارتها للأهرامات.

وأظهرت روز البالغة من العمر 27 عامًا مظهرها اللافت للنظر في سلسلة من اللقطات التي تمت مشاركتها على Instagram أثناء وقوفها أمام أعجوبة قديمة.

وكانت ترتدي روز فستانًا طويلًا كريمي اللون تعلوه طبقات من قفطان شفاف مرقط بخيوط ذهبية متلألئة.

وصممت ديمي شعرها البني بأسلوب مضفر هبط على ظهرها.

وتباهت روز بفستان أسود شفاف بينما كانت تشكل دهشة كبيرة لمتابعيها البالغ عددهم 19.8 مليون.