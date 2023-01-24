الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على «الصحراوي الشرقي»

الحادث
الحادث

لقي سائق مصرعه، وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة على الطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النحدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل  نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة بالطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل  المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10.

ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق ويدعي محمد حسن ذكى 55 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

والمصابون وهم: عمرو أحمد أحمد، 34 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه كسر بالساق اليسري، وحسن حماد أحمد 24 سنة، مصاباً بكدمات واشتباه كسر بالذراع، وعاطف محمد عبد العال 42 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد محمد السيد 36 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وفتحى موسى محمود 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

كما أصيب محمود علي عبد الحليم 30 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبد اللطيف صاوي 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وهيثم سعيد مصطفى 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسام أحمد محمود 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية علي علي 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

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الطريق الصحراوي الشرقي بني سويف تصادم أتوبيس سيارات الإسعاف شبورة المائية محافظة سوهاج مستشفى بني سويف التخصصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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