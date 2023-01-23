السيطرة على حريق بمصنع ولاعات فى مدينة السادات بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل داخل مصنع للولاعات في المنطقة الرابعة التابعة لمدينة السادات، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز السادات، يفيد ورود بلاغ نشوب حريق داخل مصنع للولاعات بالمنطقة الصناعية الرابعة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ والتنسيق مع الحماية المدنية لدفع بعدد من سيارتها لسيطرة على الحريق.



وأوضح مصدر مطلع لـ«الدستور»، أن الحريق كان في كراتين داخل المصنع دون حدوث إصابات بشرية ونجحت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على الحريق دون امتداده لمصانع أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث لمعرفة السبب الرئيسي في اندلاعه.