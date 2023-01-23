الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حفظ النزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى فتوى قضائية إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة جنوب سيناء (مديرية التربية والتعليم)، بخصوص المديرية بأداء مبلغ مقداره (97368) جنيهًا، قيمة باقي المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين (2018 /2019م) و(2020 /2021م).

 

قالت الجمعية في حيثيات فتواها، إنه الثابت من الأوراق وخاصة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية، وكذا محضر الاتفاق المرفق بهذا التقرير، والذي أقر فيه ممثلا الجهتين طرفي النزاع بتسوية المديونية المستحقة كاشتراكات للتأمين الصحي عن العامين الدراسيين (2018 /2019م) و(2020 /2021م).

 

وأضافت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 23 /8 /2022 أدّت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع المبالغ المستحقة عليها كاشتراكات للتأمين الصحي عن الأعوام الدراسية من (2018 /2019) إلى (2021 /2022) بموجب أمر الدفع رقم (GP17082353000810)، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع لانغلاق باب المنازعة بشأنه؛ الأمر الذي يتعين معه حفظه.

 

 

الجمعية العمومية مجلس الدولة توى قضائية مديرية التربية والتعليم للتأمين الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

موسكو: أجهزة المخابرات الغربية تستخدم الفضاء الإلكتروني للتخريب والابتزاز

مصدر بـ«الكهرباء» يكشف حقيقة الموافقة لشركات اتصالات على شراء الطاقة المتجددة

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حفظ النزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي

الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

السيطرة على حريق بمصنع ولاعات فى مدينة السادات بالمنوفية

مصر تخسر أمام بطل العالم وتواجه السويد فى ربع نهائى مونديال اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»