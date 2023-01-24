الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الفرنسى يحكم على الإرهابى بتنظيم داعش جوناثان جيفرى بالسجن 18 عاما

جوناثان جيفرى
جوناثان جيفرى

حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على الإرهابي السابق في تنظيم داعش الإرهابي جوناثان جيفري، الذي كان في المنطقة العراقية-السورية من فبراير 2015 إلى فبراير 2018، بالسجن 18 عاماً بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية.

وقالت المدّعية العامّة في النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنّ "جوناثان جيفري انتهازي... شارك من دون تردد في معارك لتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك في هجمات في أوروبا"، طالبة معاقبته بالسجن 18 عاماً.

وقلّلت من شأن ما كشفه جيفري لمحقّقين من المديرية العامة للأمن الداخلي، بعد اعتقاله في تركيا في فبراير 2017، مشيرة إلى أنّ "أقواله لم تدعمها الحقائق أبداً".

وقالت المدعية العامة "لم يتمّ حلّ أي قضية بفضل جوناثان جيفري. ما قاله (للمحقّقين) ليس متّسقاً وقد ثبت أحياناً أنه مضلّل"، بحسب فرانس برس.

ووجّهت إلى جيفري المحتجز منذ 2017 تهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 30 سنة.

وخلال جلسة استجوابه الجمعة، شرح جوناثان جيفري البالغ من العمر 40 عاماً، مساره داخل الدولة الإسلامية.

وقال "عندما وصلت إلى سوريا (فيفبراير 2015)، شعرت بالفخر لكوني هناك. نحن نبني عالماً، ونبني فقاعة".

وأضاف متحمّلاً المسؤولية بالكامل "أُعجبت بالدولة الإسلامية لأنهم احتلّوا الكثير من الأراضي. حجم القوة هذا غذّاني. لقد سيطر ذلك عليّ بالكامل في ذلك الوقت. فخور. فخور لامتلاكي أسلحة. شعرت أنني بحالة جيدة، ألتقي أشخاصاً من العالم أجمع يفكّرون مثلي. أنا في مدينة فاضلة كاملة".

وتابع قائلاً للمحكمة "قبل 14 يوليو 2016 (تاريخ هجوم نيس)، لم أكن أرى الحقيقة أمامي. الآن، قمت بتفكيك كلّ ذلك. ولأكون صادقاً، رغم أنني غادرت بنِيّة مساعدة السوريين المضطهدين من قبل بشّار الأسد، إلّا أنني في الحقيقة لم أساعدهم أبداً".

محكمة باريس تنظيم داعش جوناثان جيفري المنطقة العراقية-السورية النيابة العامة

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