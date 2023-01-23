الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى عن غلاء المعيشة: أليس من المنطقى أن تنعكس الأزمة الاقتصادية على مصر؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جاءت نتيجة الظروف والسياسات التي تواجه العالم خلال الفترة الحالية، قائلاً: "دعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتردد من دعوة مضللة تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة والمشاريع القومية والتنموية التي تمت".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71: "في هذا الصدد توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها علينا جميعًا.. فهل توجد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة في العالم أم لا؟.. وهل تعاني أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها تقدماً على نحو ما نشهده منذ عقود طويلة وربما منذ أزمنة الكساد الكبير والحربين العالميتين أم لا؟".

وأضاف الرئيس السيسي: "ألم ينتج عن تلك التداعيات ما يعرف دولياً الآن بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة.. أليس من المنطقي والطبيعي بل والمحتوم أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة ونحن جزء من الاقتصاد العالمي".

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