جيف زينتس.. ورقة بايدن داخل البيت الأبيض لإنهاء فضيحة الوثائق

من المتوقع أن يسمي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، جيف زينتس، الذي أدار استجابة الإدارة لوباء فيروس كورونا في بداية ولاية بايدن، كرئيس أركانه (كبير موظفي البيت الأبيض) التالي، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

ومنذ أن عمل كمنسق استجابة فيروس كورونا، عاد "زينتس"، إلى البيت الأبيض في منصب منخفض المستوى للعمل على شؤون التوظيف للفترة المتبقية من ولاية بايدن الأولى.

ويأتي التغيير في أعلى مستويات كبار الموظفين داخل البيت الأبيض في الوقت الذي يتجاوز فيه بايدن علامته البالغة عامين في المنصب وتحول إلى موقف دفاعي ضد الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب المتعطشة للتحقيق في تصرفات إدارته وعائلته.

وثائق بايدن السرية تضرب استقرار البيت الأبيض

ولا يزال البيت الأبيض غارقًا في الجدل حول اكتشافات لوثائق سرية في منزل بايدن في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، وفي معهده السابق في واشنطن، مع الكشف عن أحدث شريحة من السجلات التي تم العثور عليها مساء السبت.

ويستعد بايدن ، 80 عامًا ، أيضًا لإطلاق حملته لإعادة انتخابه في الأسابيع المقبلة، مدعومة بسلسلة من الإنجازات التشريعية في العامين الأولين من رئاسته عندما سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ لكنه يواجه تحديا جمهوريًا يتزعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هزمه بايدن في عام 2020.

لماذا يوجد رفض لتولي زينتس كبير موظفي البيت الأبيض

ومع هذا سيستمر العمل الرئيسي لمستشاري بايدن، بالإضافة إلى زينتس، في السياسة والتشريع، ليشمل المستشار الرئاسي ستيف ريتشيتي، وكبار المستشارين مايك دونيلون وأنيتا دن، ومدير الشؤون التشريعية لويزا تيريل، وجين أومالي ديلون وبروس ريد، الذين هم نواب رئيس الأركان (كبير موظفي البيت الأبيض).

ومن المعروف أيضًا أن رئيس الأركان المنتهية ولايته كان ودودًا مع الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

لكن بعض النقاد الليبراليين لـ "زينتس"، سرعان ما هاجموا التعيين حتى قبل أن يصبح رسميًا، وسلطوا الضوء على علاقاته مع القطاع الخاص.

وقال جيف هاوزر، مؤسس مجموعة تقدمية تدافع عن المعينين الليبراليين في الحكومة، يوم الأحد أن اختيار زينتس كأكبر مساعد للبيت الأبيض لا يتماشى مع الصورة السياسية لبايدن.